Conchi le deja las cosas claras a su pareja Manuel en directo: "Soy tu pareja y tienes que respetarme"

Manuel no tenía ni idea de que iba a recibir dos mensajes en 'El diario de Jorge', uno de su pareja Conchi que está harta de que coqueteé con otras y el otro de José, el que era su amigo hasta hace poco.

Conchi, harta de que su pareja Manuel no le respete

La primera en hablar con Jorge Javier Vázquez era Conchi, al que explicaba que está harta de Manuel: "Es muy mentiroso, me engaña con otras personas, no es que se acueste ocn nadie, pero habla con unas y con otras". Y, es que, nos contaba que cuando se conocieron él estaba casado, pero ella no lo sabía: "Me dijo que se estaba separando. Estaba conmigo, pero seguía con su mujer".

Y, es que, aunque ella asegura que no es celosa en su vida, pero sí siente celos de que muchas mujeres se acerquen a su pareja: "A él le gusta gustar. Si tú ves cosas que no debes de ver realmente no son celos. No me hace gracia". Por ello, aseguraba que el mensaje que tneía para él es que le sea fiel, deje de hablar con mujeres y le respete porque si no su relación se acaba.

José, el que era amigo de Manuel : "Conchi tiene celos hasta el aire"

Conchi podía ver a José en el pantallón, el que era amigo de su pareja: "Esta persona me bloqueó porque supuestamente, según su señora yo había cometido un error. Su señora fue en busca de Manuel y le dijo que se podía quedar en su casa a dormir que su marido no estaba y Manuel le dijo que no, que se iba a Jaén".

Algo de lo que el propio José entraba al plató para contar su versión: "Conchi tiene celos hasta del aire, todas las mujeres que han ido a conocer a ese hombre, incluída la mía, quieren acostarse con él, eso es lo que dice ella, pero del dicho al hecho hay un trecho". Negando completamente que lo que dice Conchi es mentira: "Mi mujer y yo le dijemos a Manuel que se podía venir a nuestra casa y esta mujer en su fantasía dice que mi mujer quiere acostarse con él. Esto nos ha sentado mal, la traigo aquí para que se retracte".

"Yo no he dicho que tu mujer se fuera a acostar con Manuel, he dicho que le invitó a su casa, pero si le dice que vaya a su casa, ¿para qué era? Yo he estado sola y en mi casa no ha entrado ni mi cuñado porque yo respeto y me gusta que me respeten y no meto a ningún hombre", decía Conchi visiblemente enfadada ante sus palabras.

Y tras este cruce de reproches entre ambos, llegaba el momento de hablar con Manuel, que alucinaba al ver a Conchi y José juntos en el plató. Y, ambos le contaban el motivo de haber ido al programa.

Manuel se enfrenta a los dos mensajes de su pareja y el que era su amigo

"A mí lo que me dijo su mujer es que me podía quedar en su casa a comer y si tienes que dormir haí arriba tienes un dúplex", aseguraba Manuel. Momento en el que José aseguraba que hay terceras personas que están malmentiendo en todo esto: "Nos ponen de vuelta y media".

Y Conchi le dejaba claro a Manuel que está harta de que hable con tantas mujeres: "Sabes que no me hace ninguna gracia. Soy tu pareja y tienes que respetarme". "Lo que no puede ser es que me levante por la mañana y me diga que a cuántas mujeres le he dado los buenos días", explicaba Manuel.