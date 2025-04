Bayan y Sthefany entierran el hacha de guerra en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS , tras unos días en los que las discusiones y malentendidos entre ellas han sido constantes. Después de una gran bronca en la que ambas aseguraron que ya no eran amigas , esta mañana las concursantes han solucionado sus diferencias y se han mostrado muy arrepentidas .

"Cuando vi que se acercaba tu cumpleaños quise cambiar un poco la actitud y pensar mejor las cosas porque, al fin y al cabo, te puedo decir mil cosas como... yo qué sé, que las he dicho con personas que quiero, con familia, y me arrepiento. Es una cosa que tengo que mejorar", escuchamos decir a Sthefany en esta sincera conversación entre las inquilinas del vecindario. Por su parte, Bayan también se muestra arrepentida por lo sucedido entre ambas.

Para Sthefany, su amistad con Bayan es importante, por eso le llega a decir que si su enfrentamiento hubiese sido con otra persona, le daría igual, pero no es el caso. Bayan por su parte, considera que Sthefany es tan buena amiga que por eso defiende con uñas y dientes a Alba, pero la novia de Mateo no quiere que Bayan piense que considera más amiga a Alba que a ella: "Yo te defendería a ti igual que a Alba". Descubre cómo continúa esta conversación en el vídeo y sigue el directo de este reality en mitele PLUS.