El emotivo perdón de Rafa a su hermana: “No he estado cerca de ti en los momentos más críticos de tu vida”

Rafa visitaba ‘El diario de Jorge’ porque tenía un importante mensaje para su hermana . El invitado contaba entre lágrimas como no había estado en sus peores momentos y ella, por el contrario, siempre había estado a su lado cuando lo había necesitado.

Tras escuchar a Rafa, Jorge Javier charlaba con Mari Loli que no había escuchado a su hermano y no sabía que le tenía preparado una sorpresa en forma de mensaje. “Él es el pequeño, muy caprichoso, siempre he estado muy pendiente de él…”, admitía ella en el backstage del programa.