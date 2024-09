Más de cuatro años sin hablarse por culpa de una tercera persona: “He llorado mucho”

Irene visitaba el plató de ‘El diario de Jorge’ con una intención muy clara: pedir perdón a una amiga con la lleva casi cinco años sin hablarse . La invitada cuenta que eran más que amigas: “ Éramos como hermanas . Una persona primordial en mi vida, ella me ha ayudado en todo. Es la mejor persona que he conocido ”.

Pero en esta relación entró en juego una tercera persona . Otra amiga que Irene decidió meter en su grupo de amigos “por pena” y con lo que Graciela no estaba de acuerdo.

“ Esta persona llegó a decir que yo me había enamorado de Graciela ”, contaba Irene. Una persona que terminó dinamitado por completo la amistad entre Irene y Graciela. La invitada está muy arrepentida, porque no solo dejaron de hablarse, también la bloqueó en todas las redes sociales.

“Yo sé que han pasado muchas cosas y aunque no todo ha sido culpa mía, la mayoría sí. No debería haber confiado en otra persona que no fueras tú. Tú ha sido mi hermana y te pido disculpas de corazón”.