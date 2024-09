Se niega a hablar con su amiga con la que hace más de 10 años que perdió el contacto: “Hay ciertas cosas que no debería haber contado”

Dionisia visitaba ‘El diario de Jorge’ para reencontrarse con su amiga Isabel

Isabel, al escuchar a Dionisia: “Yo no me importa verla y darla un beso, pero nada más, no quiero hablar nada”

Más de cuatro años sin hablarse por culpa de una tercera persona: “He llorado mucho”

Dionisia visitaba ‘El diario de Jorge’ para intentar reencontrarse con una amiga con la que hace ya casi 10 años con la que no tiene ningún tipo de relación. “Éramos muy amigas, un día nos pusimos las dos un poco alteradas por teléfono y terminamos la relación”, contaba la invitada.

Lo que no sabía Dioni es que su amiga Isabel estaba escuchando todo lo que decía. Y lo que no esperaba la invitada es que a Isabel no le estaba sentando nada bien lo que estaba escuchando.

Tanto es así, que cuando Jorge Javier conectaba con Isabel, que se encontraba en el backstage del programa, esta se negaba a hablar en directo con su amiga ya que estaba muy disgustada:

“A Dioni la he querido mucho y la sigo queriendo, pero creo que hay ciertas cosas que no debería haber contado como ellas las ha contado. Porque si yo la he contado cosas, ella también me ha contado cosas y queda entre nosotras. Jamás voy a decir en público lo que ella me ha contado a mí”.