El emotivo mensaje de Lydia, campeona de automovilismo sorda, a sus padres: “Sin vuestro apoyo no hubiera llegado hasta aquí”

Lydia Sempere lleva toda la vida demostrando que los obstáculos son mentales y que s u pasión por el motor está por encima de cualquier dificultad . Pese a ser sorda bilateral profunda , sufre pérdida total de audición con la imposibilidad de oír, esto no ha frenado su pasión por el automovilismo .

Lydia visitaba ‘El diario de Jorge’ para darle un mensaje muy importante a sus padres ya que, sin ellos, especialmente, sin el apoyo de su padre, no hubiera podido tener la carre automovilista en la que está inmersa.

“Gracias por acompañarme durante todo este trayecto, dentro y fuera de las carreras… Como sabéis, el tema de la sordera no ha sido fácil para mí, lo he pasado mal en muchas ocasiones. Sin vuestro apoyo no hubiera llegado y superado todo esto”.