Cristina necesita que su madre levante cabeza tras el suicidio de su padre: “No tenemos vida”

Desde la muerte de su padre, Cristina tuvo que asumir mucha responsabilidad y hacerse cargo de su familia, pero no puede más, y quiere pedir a su madre que levante cabeza para que no se hundan las dos todavía más.

“No tenemos vida ni la una ni la otra, somos un cero a la izquierda para la sociedad , es muy pesado, siento que no puedo avanzar. Quiero que esto se acabe, hay que pasar página, y quiero verla feliz. Y yo necesito también ser feliz, quiero dejar de sufrir”.

“Yo te quiero decir que, por favor, pasemos página, quiero verte feliz, quiero empezar a ser feliz yo. Quiero que no me digas que no si te digo de salir un día, que dejemos de sufrir ya, que estamos juntas y vamos a estar siempre juntas. Y quiero darte las gracias por ser tan fuerte y que juntas lo vamos a superar todo”.