Miguel quiere pedir perdón y recuperar la relación con su tío: “Sé que podría haber actuado de otra forma”

Después de que Miguel relatase el infierno que vivió con su expareja, Jorge Javier recibía en plató a Pepe, que no sabía quién le había llevado hasta allí. El invitado no podía contener las lágrimas al descubrir que su sobrino era el que estaba detrás de todo.

El encuentro entre Miguel y su tío fue de lo más emotivo. Miguel casi no le salían las palabras para pedir perdón a su tío e intentar recuperar la relación con él.

“Quería pedir perdón por no haber hecho las cosas de una forma diferente… sé que, la tita y tú, siempre me habéis dado buenos consejos ¡siempre! Se podía haber actuado de otra forma, pero tuve que hacerlo de esta forma. La verdad, si no lo llego hacer así, nunca hubiese salido de ese bucle…”, le decía a su tío muy emocionado.