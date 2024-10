Le pide una segunda oportunidad a su exnovia y llama su actual pareja en directo: “Es muy fuerte”

Fran visita el programa para pedirle a Nerea una segunda oportunidad y ella, que también visitaba ‘El diario de Jorge’ no tenía ni idea por qué estaba allí. Tras charlar un rato con ella, Jorge Javier entrevistaba a Fran. Nerea no salía de su asombro al ver que era él y lo que estaba contando .

Los dos se reencontraban en plató y, pese a saludarse con mucho cariño, la tensión no tardó en aparecer. “Es sorprendente… pero, en realidad, es algo que no me llama la atención. La realidad es lo que ha contado: que no sabe lo que quiere”, decía ella.