Hillary reprende a su madre en directo: “No me presta la atención que debería, siento que me ha dejado de lado”

Madre e hija se reencuentran en plató bajo una tremenda emoción

“Me siento invisible ante los ojos de mi madre, me siento marginada y esto es algo que me duele. Quiero que se entere de una vez que tiene una hija que la necesita”, decía Hillary en un mensaje enviado a ‘El diario de Jorge’.

La invitada visitaba el programa para cantarle las cuarenta a su madre. Hillary se despachaba a gusto con Jorge Javier en directo sin poder contener las lágrimas:

“No me presta la atención que debería. Ya no tenemos la misma comunicación que antes. Siento que me ha dejado de lado… siento que mi madre quiere más a mi hermano que a mí”.

“Siento que me falta cariño por parte de mi madre. Mi madre ha sido muy dura conmigo y me cuesta hablar con ella. Quiero intentar que ella y yo tengamos un acercamiento”, decía la invitada muy emocionada antes del reencuentro.