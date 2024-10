Abandona 'El diario de Jorge' muy disgustada al escuchar a su amiga: “Es la primera vez que sucede en programa”

En un primer lugar, Jorge Javier entrevistaba a Encarni en el backstage del programa, que no sabía quién le había llevado hasta allí. Poco después, el presentador se dirigía a plató para hablar con Sonia, que llegaba al programa con la intención de retomar la amistad con Encarni, y es ahí donde la sorprendida conocía la identidad de quién le había llevado a ‘El diario de Jorge’.

“Mientras estabas hablando se ha producido una algo que es la primera vez que sucede desde que estamos en ‘El diario de Jorge’… tu amiga Encarni, que estaba escuchando tu entrevista , hay algo que no le ha gustado absolutamente nada y se ha pirado ”, comentaba el presentador sorprendido.

El abandono se producía justo cuando Sonia trataba el tema del dinero. “Encarni me pedía dinero hasta para hacerse las uñas y no me lo devolvía”, afirmaba.