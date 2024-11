Nona emociona a Jorge Javier recordando a su hijo fallecido: “Él me prometió que me traería a conocerte”

La invitada no podía contener la emoción explicándole al presentador lo importante que era para ella estar en el programa. “¿Quién te había prometido que me ibas a conocer? Yo creo mucho en las señales…”, decía Jorge Javier antes de conocer la historia.

“Me lo prometió mi hijo, que está en el cielo ahora mismo… cuando tú te pusiste malo, estaba yo muy preocupada, y entonces él me dijo que no me preocupase que tú te ibas a recuperar y me prometió que cuando estuvieses bien me iba a llevar a Madrid a verte… y mira”, decía Nona entre lágrimas y emocionando también al presentador de ‘El diario de Jorge’.