El tenso encuentro entre Yolanda y Manuel, que se conocieron en una red social: “Yo no estoy para una relación”

El invitado conoció a Yolanda en una red social y enseguida pasaron a videollamadas a diario , excepto los fines de semana, cuando ella desaparece y corta el contacto con él. Manuel no puede vivir así y quiere descubrir si Yolanda quiere algo serio o no.

Manuel ha decidido que el lugar ideal para pedírselo es el plató de ‘El diario de Jorge’. Jorge Javier entrevistaba en un primer lugar a Yolanda, que no tenía ni idea qué hacía allí y quién la había citado.

“Yo ahora mismo no estoy para una relación, no lo estoy, no estoy para una relación. Están primero mis hijos, mi trabajo y mi vida”, le decía ella tras un tenso encuentro en directo.