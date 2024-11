Manolo no quiere reconciliarse con Javier y se niega a entrar en el programa: “No me interesa tener un amigo así”

“No me interesa, si yo llego a saber esto no… él que siga su vida. Él piensa eso de mí, me parece muy bien, lo respeto, pero, por eso mismo, como soy un follonero, un criticón y de esta manera que me está poniendo, a mí no me interesa tener un amigo así ”.

“No me ha dolido nada, ni me afecta nada, para mí no tiene… yo no vengo aquí a reconciliarme así. Si tiene algo que decirme no tiene que venir a la tele… la verdad es que no me he sentido olvidado, me importa una mie***”, aseguraba tajante y visiblemente enfadado Manolo.