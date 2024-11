María ayudó a Pitu, sin conocerla de nada, tras perder su negocio por la DANA: "Es mi ángel de la guarda"

"Me quedé en eso que dices 'estoy en una pesadilla y quiero despertar'. El seguro lo hice básico porque comenzaba y no se me ocurrió ampliarlo, entonces no me van a cubrir ni la mitad de lo que tenía en el kiosko . Mi situación es mala. Esta semana ha venido el perito pero hasta que haga el trámite, pues parados. Yo no tengo dinero ahora para invertir", explicaba Pitu a Jorge Javier Vázquez sobre el horror que está viviendo tras la DANA.

A Pitu se le ocurrió entonces pedir ayuda por las redes sociales. Fue a través de esa vía que María, quien también había tenido un kiosko, conoció su historia. "Los primeros días no pasó nada y al cuarto veo una notificación y pienso que era otra persona dándome ánimos. Pero era un mensaje privado diciendo 'Mi madre quiere hablar contigo, ponte en contacto con ella'. Di el número y me llamó María y me dijo: 'Me llamo María, como tú. Yo tenía un kiosko y tengo material. Te lo regalo todo'. Yo me puse a llorar y le pregunté que si era una broma. Fue mi angelito. No solo me ayudó en eso sino que me siguió llamando para ver cómo iba y me ha seguido apoyando todos los días", explicaba muy emocionada Pitu en el plató mientras María escuchaba en el 'backstage' del programa.