Se derrumba en directo al pedirle perdón a sus padres: “Pensaba que no me queríais”

“Sentía mucha rabia hacía mis padres, porque estaba pasando un mal momento y lo expresaba dando golpes, rompía cosas, daba puñetazos a las paredes… pensaba que no me querían ”.

“La relación con mi padre era muy mala, he estado como 10 años sin dirigirle la palabra… fue una etapa muy oscura de mi vida . Necesito que me perdonen por todo el daño que les he hecho”, continuaba la joven visiblemente arrepentida.

“Quería pediros perdón por todos los ataques de ira que he podido tener en el pasado. Ahora mismo sin vosotros dos no soy nadie. Quería agradeceros también todo el apoyo que me habéis dado en todos los momentos. En esos momentos tan malos yo pensaba que no me queríais”.