La anécdota de Ana Obregón con Julio Iglesias: "Cuando llegué a casa le vi con lágrimas en los ojos"

"Me fui a Nueva York y había todo un jurado. Entre ellos estaba Michael Douglas. Había una pianista que empezó a tocar el piano y yo me quedé muda, no me salió ni una palabra . Y perdí la película"

"Cuando llegué a casa hubo algo que me emocionó de Julio, porque él estaba muy entusiasmado por mí y por esa película que era un peliculón. Yo llegué a casa triste y me dijo 'no te han dado el papel, ¿no?'. Le dije que no, le miré y le vi con lágrimas en los ojos. Y me dijo, 'tranquila, Ana, todo en la vida llega, tú te lo estás trabajando mucho y te llegará".