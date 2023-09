Carlos Sobera alucina con las palabras de Ana Obregón: “Miguel Bosé me quitó el complejo de patito feo”

Ana Obregón ha contado que quiso estudiar ciencias biológicas porque quería investigar el cáncer: "Fíjate lo que es la vida, lo tenía ahí. Eso me tiene muy frustrada porque me hubiera encantado porque creo que es muy necesario".

Carlos Sobera le preguntaba por cómo era como estudiante enl la facultad. "Tenía complejo de patito feo, pero veía que todos los chicos se sentaban a mi lado en los exámenes, había peleas porque siempre sacaba buenas notas". "Te creaban falsas expectativas porque pensabas que se ponían al lado por guapa y era por lista", apuntaba el presentador, pero ella aseguraba que no creía esto: "No, eso no lo pensé nunca, fue Miguel Bosé el que me quitó el completo de patito feo".