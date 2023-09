La gran confesión de Lolita Flores sobre Juan y Medio: “Hubiera podido ser mi marido, pero había muchas”

Ante estas declaraciones de grandes amigos, Lolita sonreía y afirmaba: "Todos lo que han salido me quieren mucho". De Antonio Carmona, la artista asegura que es como su hermano y de Juan y Medio sorprendía a todos diciendo: "Juan podría haber sido mi marido pero no llegamos a buen puerto". Ante tal confesión, Carlos Sobera le realizaba otra pregunta: "¿Qué es lo que lo evitó? y Lolita confesaba: "Tenía una moto muy grande, cabíamos mucho en la moto y no preguntes más".