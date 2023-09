Lolita Flores se abre en canal y confiesa quién tuvo la culpa de lo que pasó en su boda: “Fue culpa…”

Por primera vez, Lolita ha contado al detalle todos lo que pasó en su boda. La artista asegura, que no salió como se lo imaginaba pero que ella no se había encargado de organizarla y decía: "Mi madre es la que se encargó de todos los preparativos" . Lolita comenta que era la primera hija que se le casaba y su madre "quería una boda así".

Lolita ha sido sincera y ha declarado que la metedura de pata que provocó que se originara la que se formó en la iglesia había sido su culpa. "Los veinte años de antes no son los de ahora" decía Lolita y es que la artista, nunca pensó que unas palabras en la radio, días antes de casarse, organizarían tanto revuelo y explicaba el motivo: "Con toda mi inocencia me senté en el programa de Íñigo y dije que sí, que me casaba, que estaba muy enamorada y que toda la gente que quería a Lolita, podía ir". Pero claro, Lolita no sabía que la querían tanto.