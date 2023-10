El inesperado motivo por el que Pepe Rodríguez comenzó a ser muy mal estudiante: “Nunca había suspendido hasta ese momento”

Carlos Sobera, preguntaba a Pepe qué tal durante la adolescencia en el colegio y con los compañeros, a lo que Pepe Rodríguez respondía: "Yo era muy buen estudiante, estaba en un colegio de monjas y bastante controlado y bien. Pero con 15 años me cambio a un instituto de Illescas y aquello se jorobó, pero totalmente". El cocinero aseguraba también a Carlos Sobera que en esa época le dio por jugar al baloncesto y dejó de ir a clase y de estudiar. Pepe Rodríguez afirma que pasó a ser un desastre en los estudios porque no iba ni a clase. Todo cambió radicalmente, de no suspender nunca a quedarle 5 asignaturas pendientes, y recuerda ese momento con mucho nerviosismo y comentaba: "A mí nunca me había quedado ninguna y recuerdo que no sabía como decírselo a mis padres".