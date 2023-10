Pepe Rodríguez, un padre orgulloso: "Una estrella Michelín la puede tener cualquiera, esos tres hijos los tengo yo"

Asegura que sus tres hijos nunca le dicen que están orgullosos de él, pero según ha explicado, él sí está muy orgulloso porque no se lo dicen a él, pero sí parece que se lo dicen a otras personas. Además, afirma que son muy críticos con él y no dudan en decirle las cosas como son “les tengo mal acostumbrados , llegamos a cenar a casas y yo les hago cuatro o cinco platos, me complico mucho la vida … Para nosotros la mesa es sagrada. Pero cuando llego un día con más prisa y hago una tortilla a la francesa “jo, papá, te has tirado el rollo, una tortillita nada más…”.

Pepe tiene la sensación de que sus hijos un día entenderán cómo es su padre y lo que hacía por ellos “me pasa lo mismo con mi mujer, cuando me dice “qué frío eres, no me coges la mano, mira esa pareja…” y luego, a los ocho meses, le digo “¿Sabes que se separaron Juan y Luis?”. Algo que a Carlos Sobera la hecho mucha gracia, pero le ha parecido “juego sucio”, pero no, Pepe asegura que el postureo no va nada con él.