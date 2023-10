Loles León confiesa todo lo que tuvo que hacer para ser una 'chica Almodóvar': "Ahora mismo sería acoso"

Pasaron los meses así, hasta que un día, según Loles, alguien le debió de decir: “llama a esta pesada y dale una cita, porque si no, no va a parar”. Loles León asegura que siempre se le dio muy bien imitar y en ese entonces, muchos anuncios en televisión decían: “Hola, soy la mamá de Concha Velasco y lavo con este detergente”, entonces ella, echándole imaginación, llamaba a la oficina de Pedro Almodóvar y decía: “Hola, soy la mamá de Concha Velasco y lavo con este detergente, y si tú quieres que sea tú mamá y te lave con este detergente, si no me llevas a tus películas, nunca quedará tu ropa blanca”.