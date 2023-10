Julio Iglesias Jr sorprende a su hermana Tamara Falcó y salen a la luz los piques que mantienen: "¡Pero qué jeta, qué cara más dura!”

Para la marquesa de Griñón, son totalmente recíprocas todas las muestras de cariño de su hermano, pero con cierta acritud nos ha contado algo que le molesta de su hermano . Según Tamara, su hermano Julio nunca le contesta las llamadas y asegura que no solo no coge las llamadas, sino que también se sale de todos los grupos familiares de Whatsapp. Si es cierto, que Tamara admite que muchas veces en estos grupos de chat familiares hablan mucho. Julio José admitía que esto lo hace porque "hablan muchas tonterías" y tiene que salirse.

Por otro lado, Carlos Sobera preguntaba: "Si no me equivoco sois los únicos hermanos que aún no tenéis hijos ¿no?", ante esto, ambos afirmaban que no, aunque Julio José era menos claro que Tamara. En ese instante, Tamara ha recordado una broma muy buena que le hizo su hermano, Julio José, a su otra hermana mayor, Chabeli. La broma consistió en que Julio José le enseña una foto de un niño y le dice a Chabeli: "No se lo digas a mami, pero este hijo es mío". La foto era como de un niño de 14 años y Chabeli tardó 5 minutos en ir a su madre llorando y contárselo.