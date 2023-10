El romántico y tierno mensaje de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: "Es mi mujer y se lo merece todo"

El presentador de 'El musical de tu vida', Carlos Sobera, primero se centraba en lo que pudo sufrir Íñigo cuando saltó la noticia de su infidelidad y Tamara respondía: "En ese momento no estábamos juntos y no sé exactamente decirte cómo estaba, él si me ha contado lo duro que fueron esos momentos". También asegura que para Íñigo en esa época no todo fue malo, porque hubo mucha gente que lo apoyó, concretamente, hubo un sacerdote, el padre José Luis que los ha casado, que le mandó palabras de ánimo que le ayudaron mucho.