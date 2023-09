Ana Obregón, protagonista en el estreno en Telecinco de ‘El musical de tu vida’

La actriz será la primera invitada de este nuevo espacio que Telecinco produce junto a Globomedia (The Mediapro Studio) donde el talk show y el género musical al más puro estilo Broadway se dan la mano de una forma totalmente novedosa. En cada entrega, un protagonista famoso acudirá al espectacular plató del programa para repasar su vida en una entrevista en profundidad con Carlos Sobera. A lo largo de la charla, podrá revivir momentos memorables, cruciales e incluso inesperados de su experiencia vital a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores.

“Estamos muy emocionados de haber podido traer a España este ambicioso formato, con Mediaset España como compañero de viaje. El teatro musical es un formato de éxito para todos los públicos que triunfa en las principales capitales del mundo y aúna todas las facetas artísticas: interpretación, danza, canto… En ‘El Musical de tu vida’, le hemos dado una vuelta más para, no solo trasladar este espectáculo a la televisión, sino para hacer que cada programa sea una experiencia única para el invitado y el espectador. En cada entrega descubriremos las facetas menos conocidas de los invitados a través de números cargados de humor y emoción”, añade Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio.