Es este último género musical tan popular por el que se siente dividido: "Tengo una relación de amor y odio porque hay alguna canción que me gusta pero la mayoría de ellas no son melódicas, con lo cual... En las letras tengo un problema porque difícilmente puedo escucharlas con mi hija delante", explicaba.

Y aunque su primer concierto fue ver a 'Dinamita pa' los pollos', grupo popular en los ochenta, Carlos Sobera decía haberse adaptado a los tiempos que vivimos a la hora de elegir cómo escuchar música. No obstante, el clásico 'Stand by me' es su canción favorita.