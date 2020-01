Adara da detalles de su Navidad: Nochebuena solitaria, vómitos y fin de año en familia

El Maestro Joao, viendo que su amiga lo estaba pasando mal, quiso zanjar el tema y pasar a otro: "Pues pediría unas pizzas y ya está, que no está el horno para bollos ". Adara, sintiéndose un poco más confiada, añadió: " Vi a Bertín Osborne y me fui a dormir ".

Luego pasaron al tema de comer turrón, Joao tiró de ironía para animar a su amiga: "Si dices que comiste mucho y tienes este tipazo... desde este mismo momento no te hablo". Adara, quitando hierro a su mal momento en Navidad, le contestó: "Lo comí, pero lo vomité. Ahí está el truco". Luego, la ganadora se puso seria: "Prefiero que me engorde porque me puse... ¡no me podía ni levantar de la cama!".