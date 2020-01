Adara, destrozada tras discutir con Gianmarco: "Pienso que te interesa no arreglarlo"

Adara no puede más y ha roto a llorar tras tener una conversación llena de reporches con Gianmarco. Los dos se sentaron frente a frente en la cama y empezaron a decir todo lo que piensan. "Vas a tus cosas, con cosas que no me gustaron y tienes una forma de pensar diferente a la mía", le cuenta el italiano. La ganadora, muy triste, le contesta: "Ves, no paras de reprocharme cosas".

Adara, al escuchar las malas palabras de Gianmarco, le deja las cosas claras: "Te dije en el confe que no dudaras de mí y lo único que he recibido cuando he salido han sido exigencias, dije en la revista que mis sentimientos hacia ti no habían cambiado, ¿qué quieres más?". El italiano sigue sacando trapos sucios y habla del beso de la ganadora con Hugo en el directo y ella, alucinando, cuenta: "El beso de después contigo no vale, ¿no?".