Adara responde a las palabras de Alba Carrillo: "Me da vergüenza ajena"

Adara Molinero ha confesado a Nuria MH que está muy decepcionada con Alba Carillo y Noemí Salazar: "No he hablado nada con ellas, viví con ellas la final, que es lo más bonito y no he sabido nada. Con los que sí he hablado ha sido con El Cejas, con Kiko y con Mila, que me llamó por teléfono". "¿Y qué piensas de lo que dice Alba? Dice que ella es la ganadora moral", le ha preguntado su compañera. "Bueno, me da un poco de vergüenza ajena", ha reconocido ella.