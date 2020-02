Anabel se rompe explicándole a Kiko su metedura de pata: la nota de Estela era para Diego Matamoros

Anabel se ha dado cuenta de su error en el confesionario y, entre lágrimas, se lo ha explicado a Kiko: “Juro por lo más sagrado que no lo sabía. Espero que no le pase nada a Estela ni tenga ningún problema porque no me lo perdonaría. Estoy pensando que llegue a su casa, veo cómo te doy la nota y piense que yo quiero participar de esto”.