Estela hace frente a sus cuentas pendientes: de los reproches de Diego a los ‘te quiero’ con Kiko

Estela, quinta expulsada del reality.

Kiko le dice 'te quiero' en su despedida.

Su marido Diego la recibe en plató de manera fría.

Estela Grande ha sido la quinta expulsada de 'El tiempo del descuento' y a su salida ha tenido que hacer frente a todo lo que ha vivido en la casa y a las consecuencias que ha tenido eso en el exterior. El programa le ha dado la oportunidad de despedirse de Kiko a solas y éste ha aprovechado para sincerarse con ella: "Pase lo que pase, cuenta conmigo. Te quiero... me cuesta decirlo, pero te quiero".

Frío y tenso reencuentro con Diego

Una vez en plató, su reencuentro con Diego Matamoros ha sido de lo más frío: él ha sido muy poco cariñoso, apenas la ha abrazado y el beso ha brillado por su ausencia. Después los reproches de su marido no han tardado en aparecer: "Yo solo pido sinceridad y las cosas se hablen en casa. Para mí todo esto es un mal trago. Yo solo pido sinceridad y en casa no me lo has dado".

Y es que Estela se siente impotente a la hora de justificar su amistad con Kiko. Ella considera que ha roto una barrera que tenía con él y ahora que se ha reconciliado no pretende dar un paso a atrás y volver a enemistarse. Esto no le hace nada de gracia a Diego e insiste en que deben tener una conversación en la intimidad.

El pique con Sofía

Sofía Suescun ha sido clara al inicio de la gala y ha definido a Estela como "una falsa, una traidora y una traiciona personas". Cree que a Estela "moja las bragas por Kiko" pero la participante no se ha quedado callada a su llega a plató y le ha plantado cara a la novia de Kiko: "Yo a tu novio le tengo respeto, espero que tú hagas lo mismo". Y no. Sofía tampoco ha tenido pelos en la lengua a la hora de responder: "No vayas de digna porque me has puesto fina".

Todos cuestionan su amistad con Kiko

Muchos en la casa creen que Estela y Kiko está jugando con fuego con su amistad y esto no les sienta nada bien. Kiko ha llegado a tener un fuerte encontronazo con Dinio pero en la gala también hemos vivido un enfrentamiento en directo a cuatro bandas: Kiko y Estela contra Dinio y Pol, los más críticos con su relación.

El drama de Joao

El Maestro Joao ha recibido una mala noticia del exterior. Su novio Alberto ha roto con él y ha comenzado a intimar con una mujer. Una noticia que el participante ha recibido visiblemente afectado: "Me duele mucho". Confiesa que él lo único que quería era ser feliz y asegura que, a pesar de este tremendo palo, sigue creyendo en el amor.

Gianmarco lee la carta de Adara

La semana pasada, Adara recibió una carta de amor por parte de Gianmarco y decidió contestarle de la misma forma. El italiano ha abierto la carta y ha podido escuchar, de boca de Adara y a través de un audio, el contenido de la misma: "Te estoy esperando y mis sentimientos hacia ti no han cambiado".

"La relación con Hugo va a peor"