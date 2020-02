El fuerte enfrentamiento entre Kiko y Gianmarco: "A mí no me grites, estate tranquilito"

"Tenemos un concepto de la amistad muy diferente", le ha asegurado el italiano al extronista

Kiko cree que Gianmarco está exagerando la situación para ganarse el voto de la audiencia.

Un bastoncillo de las orejas ha desatado la guerra entre Kiko y Gianmarco en 'El tiempo del descuento'. Kiko bromeaba asegurando que pertenecía al italiano y que lo había dejado tirado en la mopa. Al de Bolonia no le ha hecho ninguna gracia, ha asegurado que no era suyo y ha confesado que está cansado de ese tipo de bromas.

"Tengo que aguantar siempre todas estas cosas, os gusta hacerme enfadar, que yo pierda la paciencia. A mí no me gusta provocar, enfadar a la gente y provocar emociones negativas", se ha quejado. "El victimismo conmigo no, se nota que está aquí la final y hay que hacer inventos. Estás haciendo un papelón. No hagas la demagogia de decir ahora que estás cansado. Ya que eres real hasta la muerte demuéstralo", ha respondido el extronista.

"Yo lo he demostrado siempre, a diferencia tuya. Yo soy el mismo siempre, yo no he cambiado nunca. A mí no me gritas, si te quejas quéjate tranquilito. Siempre estás nervioso. No sabes que es la demagogia, explícame el término. No sabes lo que dices", ha rebatido Gianmarco.

Más tarde, en la cocina Kiko hablaba con Anabel Pantoja sobre el conflicto. "Está tergiversando bromas y situaciones, para su propio bien y queda bien fuera", opinaba. "Deja de hablar de mí, habla de otras cosas. Y no me gusta que me griten así, no me gusta tu agresividad al hablar", ha irrumpido Gianmarco.