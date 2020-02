La conversación más romántica entre Adara y Gianmarco: "Tenía tantas ganas de besarte"

Adara se ha quedado a pasar la noche en 'El tiempo del descuento'. Tras su fuerte enfrentamiento con el Maestro Joao, la madrileña se ha dedicado a recuperar el tiempo perdido con Gianmarco. "Yo era consciente de lo que sentía por ti, pero no sabía si era por estar en la casa. Entre la segunda vez y volví a sentir lo mismo e incluso más fuerte. He salido y mis sentimientos seguían igual hacía ti", le ha explicado al italiano. "Sabes que cada vez que te beso e me sigue poniendo algo aquí. Pensé que a lo mejor si nos besábamos más eso se quitaba, pero no. ¿Tú pensabas lo mismo?", le ha preguntado.