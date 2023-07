Bertín Osborne y su ex, Fabiola Martínez, coincidieron en la fiesta de 'El turronero' y "no estuvieron muy lejos": "Hubo miraditas"

Entre todos esos invitados se encuentran muchísimos famosos, entre ellos Bertín Osborne , que acudió acompañado de su actual pareja, y su exmujer, Fabiola Martínez. A Antonio no se le escapó ese pequeño detalle y estuvo atento a todos sus movimientos: "No estuvieron muy lejos, muy distanciados, la verdad que alguna miradita...". Trapote tomaba la palabra para confirmar las informaciones de su compañero: " Hubo miraditas. Bertín iba guapísimo con esa camisa floreada".

Pero, ¿cómo les afectó el coincidir públicamente? Antonio asegura que "podía haber un poco más de tensión": "Yo vi más a gusto a Bertín que a Fabiola". Beatriz apoyaba nuevamente su opinión: "Bertín estaba en su salsa, con mucha mujer, mucho baile. Y Fabiola estaba como un poquito apocada. Yo me pongo en su lugar. Tú imagínate: me separo de mi marido, tengo que ir a una fiesta, me lo encuentro allí...".