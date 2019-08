Después de que nueve mujeres, de las cuales ocho se mantienen en el anonimato, denunciasen a Plácido Domingo por acoso sexual, la conocida tenor Ainhoa Arteta ha salido en defensa del tenor: "Me ofende porque pone en duda la calidad de algunos artistas. Plácido ss un hombre entrañable que quiere mucho a la gente, no doy crédito. A mi me ha ayudado muchísimo en mi carrera sin pedirme nada a cambio. Es un caballero y creo que es la persona más respetuosa que he conocido en mi vida".