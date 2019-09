Decenas de vecinos acampan en la calle como protesta al albergue para 'menas' en Barcelona

Entre grandes empresas y edificios, donde se encuentran los hoteles más lujosos de la ciudad. Los nuevos edificios tienen vistas al mar, pero los vecinos han pasado a vivir acampados en la calle. "Están degradando cada vez más el barrio. Robos, gente durmiendo en la calle, jeringuillas tiradas en el suelo... Uno de los barrios más modernos de Barcelona en el que los vecinos se organizan por turnos para tratar que no pongan un barrio para niños que no están tutelados:"No estamos en contra de ellos, pero creemos que este no es el sitio apropiado para unos niños", asegura una vecina.