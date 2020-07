Lequio no puede contener la emoción al hablar de Ana Obregón y de su hijo: "El reportaje de 'Hormigas Blancas' me despertó muchos recuerdos"

'Hormigas Blancas' regresó este domingo a telecinco haciendo un recorrido por la vida de Ana Obregón. Pocas horas después, Alessandro Lequio, expareja y padre de su único hijo recientemente fallecido a causa del cáncer con tan solo 27 años , no ha podido evitar emocionarse al hablar de todo lo que le ha removido este reportaje.

"Yo estuve muy enamorado de Ana. El reportaje me despertó tantos recuerdos y emociones que no tengo capacidad para valorarlo, tampoco tengo ganas y nunca las tendré ", ha dicho el colaborador de 'El Programa del Verano' casi sin poder contener las lágrimas.

Además, Lequio se ha mostrado avergonzado de algunas de las imágenes que se pudieron ver durante el programa: "No me reconozco. Esas imágenes me produjeron cierta vergüenza, pero son de hace 30 años y estaba recién llegado a España... era mi primera aparición en televisión", ha analizado.