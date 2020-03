José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid: "Si hay que cerrar Madrid que sea antes que después"

Además, ha asegurado que el cierre de estos tanatorios no es el único motivo que les ha llevado a la creación de una gran morgue improvisada en esta pista de patinaje: "Tiene relación, pero este no ha sido el único motivo. El aumento de fallecimientos por el coronavirus hace que no podamos enterrar o incinerar a los fallecidos en Madrid. Ni teniendo los suministro podrías asegurar el poder enterrar todos los días a los fallecidos, esa es la principal motivo de haber utilizado el palacio de hielo como una morgue improvisada".