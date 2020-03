La entrevista completa de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entrado en directo en ' El Programa de Ana Rosa ' para hablar del cierre de tanatorios municipales de Madrid y del traslado de los cuerpos sin vida de los fallecidos por Coronavirus al Palacio de Hielo: "Tiene relación, pero este no ha sido el único motivo. El aumento de fallecimientos por el coronavirus hace que no podamos enterrar o incinerar a los fallecidos en Madrid. Ni teniendo los suministro podrías asegurar el poder enterrar todos los días a los fallecidos, esa es la principal motivo de haber utilizado el palacio de hielo como una morgue improvisada".

Sobre la posibilidad de cerrar Madrid, Martínez-Almeida se ha mostrado claro: "Soy partidario de ir paso a paso y de no descartar ningún escenario. Lo que sí creo es que en el estado actual se pueden endurecer las medidas como la suspensión de las obras existentes en Madrid porque son un foco de contagio y hemos pedido que se multe a las personas que no puedan acreditar que están en la calle por algunos de los casos permitidos por el estado de emergencia. Eso sí, si hay que cerrar Madrid que sea antes que después. Esto lo tiene que decretar el Gobierno de España porque nosotros no tenemos esta competencia", ha aclarado.