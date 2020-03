Ana Rosa felicita a los españoles por su esfuerzo para frenar el coronavirus: "Enhorabuena porque estáis siguiendo las instrucciones de forma ejemplar"

Tras ver la rueda de prensa en directo desde Moncloa para hablar de las novedades del coronavirus en España, pandemia que ya ha contagiado a 11.178 personas y se ha cobrado 491 muertes en nuestro país, Ana Rosa Quintana ha querido felicitar a todos los españoles por su esfuerzo para parar la expansión de este virus: "Felicitar a todos los españoles porque tanto el DAO de la Policía Nacional como el de la Guardia Civil han dicho que los ciudadanos están siguiendo las instrucciones de una forma ejemplar. Hablamos de cifras, pero hay que pensar en esas personas graves, esos familiares que no pueden acompañarlos en los hospitales o en esas personas que han perdido a sus seres queridos. Esto que estoy viendo me gustaría haberlo visto antes, pero no vamos a llorar ya por la leche derramada", ha reflexionado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.