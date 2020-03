Ana Rosa, indignada por la falta de material sanitario: "Algo se está haciendo mal"

Ante la expansión del coronavirus y la emergencia sanitaria que se está viviendo en todo el país, Ana Rosa Quintana ha mostrado su indignación por la falta de material de protección para los sanitarios: "Algo no se está haciendo bien. Dónde está ese material y por qué no se ha previsto esto", ha protestado durante el directo de este lunes. Además, la periodista ha dado cifras, recordando que ya "hay 3.910 sanitarios infectados y otros a los que no se les ha hecho la prueba y van a trabajar con síntomas leves".