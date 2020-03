El sentido mensaje de Ana Rosa a un hijo que no ha podido despedirse de su padre: "Espero que el tiempo mitigue tu dolor"

Óscar Haro ha perdido a su padre por culpa de esta pandemia y ha contado cómo está viviendo este trágico suceso: "Llevé a mi padre y a mi madre al hospital porque no había ambulancias y estaban como perros en el centro de salud. Mi padre ha fallecido y no le he vuelto a ver. No solo no le he vuelto a ver, es que no sé ni dónde está su cuerpo. Para una vez que se ha puesto malo, a mi padre le han dejado morir. Este es el Gobierno y el país que tenemos", se ha quejado muy emocionado.