El mensaje de Ana Rosa ante el último infanticidio: "Puedes salvar a tu hijo y también salvarte a ti"

Una mujer joven ha sido detenida por agentes de la Guardia Civil acusada de la muerte de su bebé recién nacida en un paraje rural conocido como Las Cimillas. La mujer residía en una casa muy humilde, rodeada de invernaderos y pequeños almacenes agrícolas. Se buscaba la vida en el campo y no está casada, según sus vecinos. Ante este desgarrador suceso, Ana Rosa Quintana ha querido mandarles un mensaje a todas aquellas madres que no pueden o no quieren hacerse cargo de sus bebés: "Se puede tener el niño, ir a un hospital a dar a luz y no jugarte la vida y después darle en adopción. Puedes salvar a tu hijo y también salvarte a ti".