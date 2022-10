La emoción de Ana Rosa al ver su video de bienvenida: "No tengo vida para agradecer todo esto"

"Es apabullante. Durante todo este tiempo he estado recibiendo mensajes de todos los compañeros, aunque no he visto a casi nadie porque tomé la decisión de vivir esto en casa y con mi familia. Quiero agradecerles especialmente a compañeras en otras cadenas como Susanna Griso, que ha sido generosísima, o Nuria Roca. Ayer estuve hablando con Julia Otero... ha sido emocionante. También la cantidad de personas que no me conocen y a las que yo no conozco, de verdad que no tengo vida para agradecer todo esto", ha dicho muy emocionada.