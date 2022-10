Ana Rosa regresa tras superar el cáncer: "Se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí"

"Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes, desde mis compañeros, personas que no conozco que me han regalado sus oraciones, hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido", decía la presentadora mirando a cámara. Luego, la presentadora ha querido mencionar a sus seres más cercanos: "He recibido muchísimo amor en mi casa, de mi marido, de mis hijos, de mis amigos... bueno, sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro".