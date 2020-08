Ana Terradillos responde al llamamiento de Simón a los influencers: "De momento, los periodistas ayudamos"

"Hay que concienciar de lo que hay que hacer, no de lo que no hay que hacer. Creo que hay muchos influencers en España, con una visibilidad muy grande que pueden ayudar mucho", explica Fernando Simón. Una ayuda que siempre viene bien, pero que no ha sentado como debería en la mesa de colaboradores después del trabajo periodístico que están realizando y, sobre todo, tras la última polémica generada en redes sociales por Miguel Bosé.