Un primo de las víctimas de Aranjuez: "Esto se paga ojo por ojo y diente por diente"

Goyo, primo de las dos mujeres asesinadas en el tiroteo de Aranjuez , asegura que la familia de Juan Mendoza ‘Juanín’ sabía lo que iba a ocurrir. “El hermano de Juanín le trajo las escopetas que usó el domingo”, asegura tras salir del entierro de Montse, la segunda víctima. Explica que. "Esto se paga ojo por ojo y diente por diente, lo siento Ana Rosa", ha dicho a la presentadora, que trataba de convencerlo de que no pueden tomarse la justicia por la mano.

"No pueden pagar personas inocentes por algo que no han hecho. El asesino ya ha sido detenido y será juzgado", le decía Ana Rosa al entrevistado. "Responsable es también la familia de él. Ellos lo sabían y podían haberlo evitado. Ya fue un tío mío porque estaba con amenazas y no pusieron ningún medio. Al contrario, dijeron que ya habían hablado con él y que estaba arreglado", responde el primo de las víctimas.