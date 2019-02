"A mí lo que me duele es cómo me trató la prensa", dice Ares Teixidó sobre su relación con David Bustamante, una relación que saltó a los mediosy que ellos trataron de negar. En su intento para ocultar la relación ante los medios, Ares llegó a salir en el maletero de un coche de la casa de Bustamante . "No fue un error como tal... pero tampoco aprendí nada. Fue una putada", comenta. Sobre qué ocurrió y por qué se terminó su relación con el cantante, afirma: "La verdad la sabe él y la sé yo".