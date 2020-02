Belén Esteban vuelve al trabajo tras la muerte de Fran y se muestra afectada: “No voy a decir nada”

Belén Esteban ha estado alejada del trabajo desde que se conoció la muerte de Fran Álvarez, su exmarido. Belén se ha dejado ver cuando volvía de pasar unos días en Tenerife, donde ha podido desconectar de los medios. La de Paracuellos, aunque se le ha visto en el rostro que sigue afectada, ella no ha dicho nada: “Dejar de hacerme preguntas que no voy a responder nada”. Belén sí que ha querido volver a las redes, donde ha subido una foto visitando a San Judas. Aurelio Manzano, amigo de Fran Álvarez, ha querido hablar de cómo se encuentra la familia de Fran tras la pérdida: “Para ellos ha sido una tragedia, pido respeto para la familia y para la que era su pareja”. Belén vuelve al trabajo pero aún se desconoce si hablará o no sobre Fran